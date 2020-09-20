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Aktüel Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 64 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 64 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-20 23:57:36 -
Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 64 kişi hayatını kaybetti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 artarak 8 bin 555'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde salgında 64 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 438 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 555'e, vaka sayısı da 319 bin 35'e çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 4 bin 522 artışla 253 bin 591'e ulaştı.

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