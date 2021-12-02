Irak'ta Şiilere Türk asıllı lider

Irak'ta Şiilerin dini merkezlerinden ve Şii ilmi havzasını barındıran Necef'te Muhammed Said el-Hakim'in (1934-2021) ölümü ve havzanın lideri olarak kabul edilen Ali Sistani'nin 91 yaşını doldurmuş olması yeni hesaplara neden oldu. Şu an Necef'te diğer üç merci tarafından kabule en yakın ismin Azeri Türkü Muhammed Bakır el-İrevani (Erivani) olduğu belirtiliyor. 72 yaşındaki İrevani'nin ailesi Necef'te ünlü bir dini aile olup şu anda Ermenistan'ın başkenti olan Erivan'ın 1820'li yıllarda Rusların eline geçmesi üzerine Irak-Necef'e göç eden Azeri Türkü bir aile.

Muhammed Bakır el-İrevani'nin Türkçe bildiği, Necef'te zaman zaman Türkçe Şii mersiyeleri okuduğu biliniyor.