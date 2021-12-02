  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Irak'ta Şiilere Türk asıllı lider
Dünya

Irak'ta Şiilere Türk asıllı lider

Irak'ta, Muhammed Said Hakim'in ölümünün ardından Necef Havzası'nda Erivanlı Azeri Türkü Şii molla Muhammed Bakır el-İrevani'nin merci olacağı tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:07:00 -
Irak'ta Şiilere Türk asıllı lider

Irak'ta Şiilerin dini merkezlerinden ve Şii ilmi havzasını barındıran Necef'te Muhammed Said el-Hakim'in (1934-2021) ölümü ve havzanın lideri olarak kabul edilen Ali Sistani'nin 91 yaşını doldurmuş olması yeni hesaplara neden oldu. Şu an Necef'te diğer üç merci tarafından kabule en yakın ismin Azeri Türkü Muhammed Bakır el-İrevani (Erivani) olduğu belirtiliyor. 72 yaşındaki İrevani'nin ailesi Necef'te ünlü bir dini aile olup şu anda Ermenistan'ın başkenti olan Erivan'ın 1820'li yıllarda Rusların eline geçmesi üzerine Irak-Necef'e göç eden Azeri Türkü bir aile.

Muhammed Bakır el-İrevani'nin Türkçe bildiği, Necef'te zaman zaman Türkçe Şii mersiyeleri okuduğu biliniyor. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Bankamatik Sibel’ istifa etti
Gündem

‘Bankamatik Sibel’ istifa etti

İşe gitmediği halde Yenimahalle Belediyesi’nden maaş aldığını deşifre etmemizin ardından CHP Batıkent Temsilciliği Başkanlığından apar topar..
Ekrem verdiği sözleri unuttu! İşte vatandaşa attığı o palavralar…
Gündem

Ekrem verdiği sözleri unuttu! İşte vatandaşa attığı o palavralar…

CHP’li İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu’nun göreve gelirken vaat ettiği ve vatandaşı mağdur edip tutmadığı sözle..
Medya

"Damadını kurtardığın gibi kurtar beni Bülent Abi"

Ahmet Hakan’la Bülent Arınç arasındaki kavga hız kazandı. Arınç’ın "Bak aslanım" şeklinde başlayan ve "Seninle yaşamak zorunda olduğu için a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay