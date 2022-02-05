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Dünya Irak’ta Şii lider Sadr, hükümet müzakerelerini askıya aldı
Dünya

Irak’ta Şii lider Sadr, hükümet müzakerelerini askıya aldı

Irak’ta seçimin galibi Şii lider Mukteda e-Sadr’a bağlı Sadr Grubu, hükümet kurma müzakerelerini dondurma ve Meclisteki cumhurbaşkanlığı seçimi oturumunu boykot etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 12:23:00 -
Irak’ta Şii lider Sadr, hükümet müzakerelerini askıya aldı

Sadr Hareketinin Meclis Grup Başkanı Hasan Azari, düzenlediği basın toplantısında, "Liderimiz Mukteda es-Sadr’ın talimatları doğrultusunda tüm siyasi gruplarla hükümet kurma müzakerelerini askıya alma kararı aldık." dedi.

Azari, cumhurbaşkanlığı seçimi için Mecliste 7 Şubat’ta düzenlenecek oturumu da boykot edeceklerini söyledi.

İran'a mesafeli tavrıyla bilinen Şii lider Sadr'ın grubu 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerde 329 sandalyeli Meclise 73 vekil göndererek seçimden birinci çıkmıştı.

Sadr, özellikle Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Sünnilerle hükümet kurma müzakereleri yürütüyordu.

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