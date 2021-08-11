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Dünya Irak’ta patlama: Ölüler var
Dünya

Irak’ta patlama: Ölüler var

Irak’ın Salahaddin vilayetinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 9 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 16:58:00 -
Irak’ta patlama: Ölüler var

Irak’ın Salahaddin vilayetinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 9 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan Salahaddin Emniyet Müdürlüğünde görevli Yüzbaşı Polis Hamid el Ubeydi, olayın Beyci kasabasında patlayıcı maddelerin imhası sırasında yaşandığını ifade etti.

Hamid, meydana gelen patlama sonucu 9 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Terör örgütü DAEŞ'e karşı 2014-2017 yıllarında sürdürülen yoğun operasyonlarda, Irak güvenlik güçleri çok sayıda patlayıcı madde ele geçirmişti.

Ele geçirilen patlayıcı maddeler genellikle altyapısı yetersiz depolarda bekletiliyor. Bu depolarda özellikle sıcaklıkların 50 derecenin üzerine çıktığı yaz aylarında patlamalar meydana gelebiliyor.

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