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Irak'ta patlama! Ölü ve yaralılar var

Irak'ın Salahaddin kentinde, bomba yüklü araç patladı. Meydana gelen olayda, 2 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı.

08 Ocak 2019 Salı 16:46
Irak'ta patlama! Ölü ve yaralılar var

Irak'ın Salahaddin kentine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, yaptığı açıklamada ''Salahaddin'in kuzey girişindeki Akvas kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı." dedi.

İnceleme başlatıldı

Saldırının terör örgütü DAEŞ tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde durduklarını söyleyen Taki, güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı inceleme başlattığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:46
  1. Irak
  2. Irak'ta patlama

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