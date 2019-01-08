Irak'ta patlama! Ölü ve yaralılar var
Irak'ın Salahaddin kentinde, bomba yüklü araç patladı. Meydana gelen olayda, 2 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı.08 Ocak 2019 Salı 16:46
Irak'ın Salahaddin kentine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Irak'ın Salahaddin vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, yaptığı açıklamada ''Salahaddin'in kuzey girişindeki Akvas kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı." dedi.
İnceleme başlatıldı
Saldırının terör örgütü DAEŞ tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde durduklarını söyleyen Taki, güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı inceleme başlattığını ifade etti.
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