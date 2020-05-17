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Irak'ta maske ve eldiven kullanmayan şoför ve yolculara 42 dolar ceza kesilecek

Yeniakit Publisher
2020-05-17 03:44:14 -
Irak'ta maske ve eldiven kullanmayan şoför ve yolculara 42 dolar ceza kesilecek

BAĞDAT (AA) - Irak'ta maske ve eldiven kullanmayan şoför ve yolculara 42 dolar (50 bin dinar) ceza kesileceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan duyuruda, özel ya da kamuya ait araçlarda şoför ve yolculara maske ve eldiven kullanma zorunluluğu getirildiği, aykırı davrananların 42 dolar (50 bin dinar) para cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Açıklamada, kararın Koronavirüsle Mücadele Kriz Masası tarafından alındığı kaydedildi.

Son resmi verilere göre, Irak'ta koronavirüs vaka sayısı 3 bin 301'e yükseldi, 2 bin 133 kişi iyileşti, 121 kişi hayatını kaybetti.

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