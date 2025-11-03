  • İSTANBUL
Dünya Irak’ta manşet Türkiye: Su anlaşması “stratejik dönüm noktası” olarak duyuruldu
Irak’ta manşet Türkiye: Su anlaşması “stratejik dönüm noktası” olarak duyuruldu

Irak medyası Es-Sabah gazetesi, Türkiye ile imzalanan su işbirliği anlaşmasını manşetten “stratejik bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi. Gazete, anlaşmanın su yönetimi ve kalkınma hedeflerinde yeni bir dönem başlatacağını yazdı.

Irak’ta devlete bağlı Es-Sabah gazetesi, Türkiye ile yapılan tarihi su anlaşmasını ülkenin gündemine taşıdı. Gazete, manşetinde “Irak-Türkiye ortaklığını güçlendiren su anlaşması” başlığını kullanarak, bu işbirliğini “su yönetiminde stratejik bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Haberde, anlaşmanın Irak hükümetinin su kıtlığıyla mücadele ve sürdürülebilir kalkınma politikalarının önemli bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

'STRATEJİK BİR DÖNÜM NOKTASI'

Gazetede, anlaşma "su yönetiminde stratejik bir dönüm noktası" şeklinde nitelendirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşma, hükümetin su kıtlığıyla mücadele etmek ve kalkınma hedeflerini desteklemek amacıyla yürüttüğü kapsamlı stratejik sürecin bir sonucudur. Anlaşma, ortak projeler aracılığıyla su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını amaçlıyor."

NE OLMUŞTU?

Bağdat'ta dün gerçekleştirilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imza törenine, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani başkanlık etmişti.

Anlaşma Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından imzalanmıştı.

