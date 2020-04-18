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Aktüel

Irak'ta lider kadrosundan DEAŞ'lı bir terörist öldürüldü

2020-04-18 02:00:35 -
Irak'ta lider kadrosundan DEAŞ'lı bir terörist öldürüldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın lider kadrosundan bir kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Ordu'ya bağlı Bağdat Operasyonları'ndan yapılan açıklamada, başkentin kuzeyinde DEAŞ'ın sözde askeri sorumlusu Ebu Hafsa künyeli bir teröristin ölü ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, alınan bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçlerinin teröristin yerini tespit ettiği aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017’de DEAŞ’a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ’ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.


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