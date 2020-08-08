  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti

Bir günde 3 bin 325 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-08 22:58:25 -
Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74 artarak 5 bin 310'a yükseldi.

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 74 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 325 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 310'a çıktığı ifade edilen açıklamada, toplam vaka sayısının 147 bin 389'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada iyileşen hasta sayısının 105 bin 504'e yükseldiği bilgisine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'nin hamlesi sonrası Abdurrahman Dilipak: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Gündem

AK Parti'nin hamlesi sonrası Abdurrahman Dilipak: Cehenneminize odun taşıyorsunuz

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacakla..
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bittiğini düşünmüştüm, yanılmışım
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bittiğini düşünmüştüm, yanılmışım

İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'yle ilgili köşe yazısına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tam 3 yıldır Çeş..
Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti: Allah ıslah etsin
Gündem

Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti: Allah ıslah etsin

Kocaeli'de görevli hemşire Elif Topuz Arıl, ölümcül koronavirüs şüphesi ile hastaneye getirilen yaşlı bir hastanın, yakını tarafından "Alın ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı