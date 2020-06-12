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Irak'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 496'ya yükseldi

Ülkede son 24 saatte 39 kişi yaşamını yitirdi, 1095 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 21:58:20 -
Irak'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 496'ya yükseldi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 artarak 496'ya çıkarken, 1095 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1095 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 496'ya, toplam vaka sayısının da 17 bin 770'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede 300 kişinin daha tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği belirtilen açıklamada, böylece iyileşen toplam hasta sayısının 6 bin 868 olduğunu kaydedildi.

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