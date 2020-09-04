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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 84 kişi öldü
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 84 kişi öldü

Günlük vaka sayısının ilk kez 5 bini aştığı ülkede toplam vaka sayısı 252 bin 75 oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-04 17:19:31 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 84 kişi öldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 84 artarak 7 bin 359'a ulaştı, günlük vaka sayısı da ilk kez 5 binin üzerine çıktı.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 84 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 bin 36 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 7 bin 359'a, toplam vaka sayısının da 252 bin 75'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının ise 191 bin 368 olduğunu bildirdi.

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