Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 62 can kaybı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 62 artarak 9 bin 52'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 62 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 116 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 9 bin 52'ye, vaka sayısının da 353 bin 565'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 111 artarak 284 bin 784'e ulaştı.