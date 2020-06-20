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Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle 1 günde 88 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-20 22:44:53 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle 1 günde 88 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 88 kişi öldü, 1870 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 88 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısının 1013'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede 1870 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 29 bin 222'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının ise 13 bin 211 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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