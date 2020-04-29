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Aktüel

Irak'ta Kazimi, hükümet programını meclise gönderdi

2020-04-29 17:15:39 -
Irak'ta Kazimi, hükümet programını meclise gönderdi

BAĞDAT (AA) - Irak’ta yeni kabineyi oluşturmakla görevlendirilen Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi, hükümet programını meclise gönderdi.

Kazimi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, müstakbel başbakanın hükümet programını imzalayarak meclise gönderdiği belirtildi, ancak programın içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

Bundan sonraki süreçte Kazimi, kabine listesini de meclise gönderecek, ardından mecliste güven oylaması için olağanüstü oturum düzenlenecek.

Mustafa el-Kazimi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından 9 Nisan'da hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Anayasaya göre Kazimi'nin 1 ay içinde kabineyi oluşturması gerekiyor.

Kazimi'nin başkanlık edeceği hükümetin geçici olması ve ülkeyi en geç 1 yıl içinde erken seçime götürmesi bekleniyor.



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