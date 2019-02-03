Irak'ta kamyon alev aldı: 8 yaralı Irak'ın Süleymaniye kentinde asfalt yüklü kamyonun alev alması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Süleymaniye Sivil Savunma Müdürü Diyar İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asfalt yüklü kamyonun seyir halindeyken motorunda arıza çıkarak alev aldığını ve ardından patladığını söyledi. 8 yaralı İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini belirten İbrahim, olayda 8 kişinin yaralandığını ifade etti. İbrahim, patlamada yaralananlardan 2'sinin hastanede tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, söndürme çalışmaları sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.