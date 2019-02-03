Irak'ta kamyon alev aldı: 8 yaralı
Irak'ın Süleymaniye kentinde asfalt yüklü kamyonun alev alması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.03 Şubat 2019 Pazar 16:44
Süleymaniye Sivil Savunma Müdürü Diyar İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asfalt yüklü kamyonun seyir halindeyken motorunda arıza çıkarak alev aldığını ve ardından patladığını söyledi.
8 yaralı
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini belirten İbrahim, olayda 8 kişinin yaralandığını ifade etti.
İbrahim, patlamada yaralananlardan 2'sinin hastanede tedavisinin sürdüğünü kaydetti.
Kamyon kullanılamaz hale gelirken, söndürme çalışmaları sona erdi.
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