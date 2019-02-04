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Irak'ta İranlıları taşıyan otobüse saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde, İranlıları taşıyan bir otobüsü hedef alan bombalı saldırıda, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 07:05
Irak'ta İranlıları taşıyan otobüse saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Irak ordusuna bağlı Salahaddin Operasyon Komutanlığından Yüzbaşı Saad Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salahaddin vilayetine bağlı Beled ilçesinde, kabir ziyareti için Irak'a gelen İranlıları taşıyan otobüsü hedef alan bombalı saldırıda, 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Salahaddin vilayetinde, Şiilerin kutsal kabul ettiği imamların kabirleri bulunuyor. İranlıları taşıyan otobüsler çoğu zaman terör örgütü DEAŞ militanlarının bombalı ya da intihar eylemcileriyle düzenlediği saldırılara maruz kalıyor. 

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 08:15
  1. Irak
  2. iran
  3. Anadolu Ajansı

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