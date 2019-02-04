Irak'ta İranlıları taşıyan otobüse saldırı: 1 ölü, 7 yaralı Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde, İranlıları taşıyan bir otobüsü hedef alan bombalı saldırıda, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Irak ordusuna bağlı Salahaddin Operasyon Komutanlığından Yüzbaşı Saad Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salahaddin vilayetine bağlı Beled ilçesinde, kabir ziyareti için Irak'a gelen İranlıları taşıyan otobüsü hedef alan bombalı saldırıda, 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını söyledi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Salahaddin vilayetinde, Şiilerin kutsal kabul ettiği imamların kabirleri bulunuyor. İranlıları taşıyan otobüsler çoğu zaman terör örgütü DEAŞ militanlarının bombalı ya da intihar eylemcileriyle düzenlediği saldırılara maruz kalıyor.

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