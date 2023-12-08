Irak'ta İHA saldırısı! Sivil yerleşim bölgesini hedef aldılar: saat 18.05’te vuruldu! İşte hiç hesapta olmayan şok eden olay
Erbil'de saldırı: Yapılan ilginç açıklamada, bomba yüklü bir İHA'nın saat 18.05'te sivil bir yerleşim alanındaki binayı hedef aldığı, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı kaydedildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, sosyal medyadan saldırıyla ilgili bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, bomba yüklü bir İHA’nın saat 18.05’te sivil bir yerleşim alanındaki binayı hedef aldığı, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı kaydedildi.
Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup, daha önce, Erbil’in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alan ABD’ye ait Harir Askeri Hava Üssü ve kent merkezindeki Erbil Havalimanı'nda bulunan koalisyon üssüne saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.