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Dünya Irak’ta havaalanına saldırı: 6 ölü, 3 yaralı
Dünya

Irak’ta havaalanına saldırı: 6 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-09-18 19:20:00 -
Irak’ta havaalanına saldırı: 6 ölü, 3 yaralı

Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Süleymaniye kenti yakınlarındaki Arbet Havaalanı’na düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Süleymaniye kentinin güneyindeki Arbet Havaalanı’na İHA ile saldırı düzenlendi. İlaçlama ve tarım işleri için kullanılan havaalanına düzenlenen saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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