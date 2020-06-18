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Dünya

Irak'ta geniş çaplı operasyon! Yakalandılar

Irak'ın Diyala vilayetinde düzenlenen operasyonda 33 DAEŞ'li teröristin yakalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 19:19:00 -
Irak'ta geniş çaplı operasyon! Yakalandılar

Irak'ın Diyala vilayetinde düzenlenen operasyonda 33 DAEŞ'li teröristin yakalandığı bildirildi.

Diyala Polis Teşkilatında görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyinde Irak ordusu tarafından başlatılan operasyonda 33 DAEŞ'linin yakalandığını söyledi.

Şumari, bölgedeki köy sakinlerinden gelen bir ihbarı değerlendiren ordu güçlerinin özellikle kırsal bölgelere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlediğini aktardı.

Teröristlerin gizlendikleri mağara ve gizli geçitlerde yakalandıklarını kaydeden Şumari, operasyonda çok miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

DAEŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DAEŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

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