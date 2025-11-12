Irak’ta genel seçimi Başbakan Sudani’nin koalisyonu kazandı

Irak’ta dün yapılan genel seçimlerin resmi olmayan sonuçları, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Konseyi tarafından Bağdat’ta düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

BAĞDAT VE GÜNEY VİLAYETLERİNDE SUDANİ ETKİSİ

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Irak genelinde Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu en yüksek oyu alarak birinci parti oldu. Başkent Bağdat’ta birinciliği elde eden Sudani’nin koalisyonu, Necef, Kerbela, Musenna, Meysan, Zikar, Babil ve Kadisiye vilayetlerinde de zaferle çıktı.

Bağdat’taki genel sıralamada, Sudani’nin koalisyonunu, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin Takaddüm Partisi ikinci ve eski Başbakan Nuri el-Maliki’nin Kanun Devleti Koalisyonu üçüncü sırada takip etti.

KUZEY VİLAYETLERİNDEKİ SONUÇLAR

Kuzey vilayetlerinde ise yerel dinamikler öne çıktı:

Musul, Erbil ve Duhok: Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) birinci parti konumunda yer aldı. Musul’da Halbusi’nin partisi ikinci, Sudani’nin koalisyonu ise üçüncü oldu. Erbil ve Duhok'ta ise Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi (KYB) ile İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) diğer sıraları paylaştı.

Kerkük: En çok oyu alan KYB birinci olurken, Halbusi’nin Takaddüm Partisi ikinci ve Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi üçüncülüğü elde etti.

SUDANİ ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Başbakan Sudani, Bağdat'ta yaptığı açıklamayla birinciliğini kutladı. Sudani, koalisyonunun başarısını "önce Irak" ilkesine bağladığını belirterek: "Çalışma, inşa ve başarı yolculuğumuza destek veren halkımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Sudani taraftarları, başkentin sokaklarında araçlarıyla tur atarak Başbakanın seçim zaferini kutladı.