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Aktüel İrak'ta gelin damat cehennemi yaşadı! Havai fişek yaktı: 115 kişinin öldüğü düğünde o yer alev alev yandı!
Aktüel

İrak'ta gelin damat cehennemi yaşadı! Havai fişek yaktı: 115 kişinin öldüğü düğünde o yer alev alev yandı!

Yeniakit Publisher
2023-09-28 20:03:00 -
İrak'ta gelin damat cehennemi yaşadı! Havai fişek yaktı: 115 kişinin öldüğü düğünde o yer alev alev yandı!

Irak Hamdaniye’deki düğün salonunda çift dans ederken, havai fişeklerin patlatılmasıyla yangın çıktı. Yanıcı malzemeler hızla tutuşurken en az 115 kişi öldü! Gelini, damadı yarlarken çok sayıda kişide yaralandı.

Irak’ın Musul kenti Hamdaniye ilçesindeki bir salonda geçen salı akşamı Haneen ile Revan’ın düğünü vardı. Bin civarında davetlinin bulunduğu düğün salonunda saat 22.45 civarında yeni evliler ilk danslarına kalktıklarında havai fişekler patlatıldı. Havai fişeklerin patlamasıyla salondaki dev avize alev aldı.

Çok yüksek derecede yanıcı malzemelerin kullanıldığı salonda alevler hızla büyürken, gelinle damadın da aralarında bulunduğu salondaki onlarca kişi kaçmak için girişe koştu.
Bu sırada meydana gelen izdihamda gerek alevlerden gerekse çıkan zehirlerden etkilenen en az 115 kişinin öldüğü, en az 150 – 200 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ölenler arasında gelinle damadın da olduğu iddia edildi. Bazı kaynaklar yaralı sayısını 500 olarak verdi.

İZDİHAMDA ÖLÜM

Yaralıların da yanık ve zehirlenme tedavisi gördüğü belirtildi. İlk belirlemeye göre, yangın havai fişeklerin patlatılmasıyla çıktı. Soruşturmada düğün salonunun sahibinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Video görüntülerinde, düğün salonunun tavanından yanan panel parçalarının düştüğü, bu sırada ilk danslarını yapan gelinle damadın davetlilerle birlikte salondan kaçmaya çalıştığı görülüyor. Düğün sahiplerinin Hristiyan olduğu belirtilirken, törende rahip olarak bulunan peder Saffar Khoury, “Çok büyük bir felaket yaşandı” dedi. Faciaya ihmalin yol açması nedeniyle tepki oluşurken, Irak hükümeti üç günlük yas ilan etti. Türkiye de Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bir mesaj yayımlayarak Irak’a taziyelerini iletti.
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