Irak'ta gaz tesisine füze saldırısı

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı yapıldığı bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne 22, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde füze saldırıları gerçekleştirilmişti. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, olayın sorumluluğunu da üstlenen olmamıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kormor Gaz Tesisi'ne yönelik bir haftada 3 kez düzenlenen füze saldırılarının arkasında "yasa dışı" gruplar olduğuna işaret etmişti.