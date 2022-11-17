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Dünya Irak'ta gaz kaçağı nedeniyle patlama! Ölüler var
Dünya

Irak'ta gaz kaçağı nedeniyle patlama! Ölüler var

Irak'ın Süleymaniye kentinde bir evde gaz kaçağından kaynaklanan patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 21:34:00 -
Irak'ta gaz kaçağı nedeniyle patlama! Ölüler var

Irak'ın Süleymaniye kentinde bir evde gaz kaçağından kaynaklanan patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Süleymaniye'nin Kazive Mahallesindeki bir evde gaz kaçağı nedeniyle patlama yaşandı.

Patlama sonucu evin çöktüğü ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, en az 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

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