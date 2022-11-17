Irak'ta gaz kaçağı nedeniyle patlama! Ölüler var
Irak'ın Süleymaniye kentinde bir evde gaz kaçağından kaynaklanan patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Irak'ın Süleymaniye kentinde bir evde gaz kaçağından kaynaklanan patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Yerel medyadaki haberlere göre, Süleymaniye'nin Kazive Mahallesindeki bir evde gaz kaçağı nedeniyle patlama yaşandı.
Patlama sonucu evin çöktüğü ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, en az 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.