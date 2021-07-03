Irak'ta elektrik santrallerine saldırı: 7 ölü, 11 yaralı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin farklı yerlerinde elektrik santrallerine yönelik düzenlenen saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, elektrik santrallerine yönelik saldırıların kimler tarafından düzenlendiği ve ne tür saldırıların olduğu ile ilgili bilgi verilmedi.

Ülkede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.