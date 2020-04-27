  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Irak'ta DEAŞ'ın "infaz sorumlusu" yakalandı

2020-04-27 18:47:31 -
Irak'ta DEAŞ'ın "infaz sorumlusu" yakalandı

SALAHADDİN (AA) - Irak'ın Salahaddin vilayetinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı.

Savunma Bakanlığına bağlı Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, "Salahaddin vilayetinin Duceyl ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda, DEAŞ'ın infaz sorumlusu yakalandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca söz konusu operasyonun, Samarra Operasyonlar Komutanlığı tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kerkük'ün güneyi ve ülkenin doğusundaki Diyala vilayetinde son günlerde artan DEAŞ saldırıları dikkati çekiyor.

DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı