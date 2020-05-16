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Irak’ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-16 06:24:15 -
Irak’ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü

SALAHADDİN ( AA) - Irak’ın Salahaddin vilayetine bağlı Düceyil ilçesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Düceyil ilçesindeki kontrol noktasına düzenledikleri silahlı saldırıda 2 askerin öldüğünü söyledi.

Saldırıdan hemen sonra teröristlerin bölgeden hazla uzaklaştıklarını belirten Taki, operasyon başlatılarak faillerin izinin sürüldüğünü kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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