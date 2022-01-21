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Gündem Irak'ta DEAŞ saldırısı! 11 asker öldü
Gündem

Irak'ta DEAŞ saldırısı! 11 asker öldü

Terör örgütü DEAŞ’ın Irak ordusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 11 asker hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen çok sayıda asker ise teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 09:53:00 -
Irak'ta DEAŞ saldırısı! 11 asker öldü

Irak medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, terör örgütü DEAŞ sabahın erken saatlerde Diyale vilayetine bağlı el-Uzayim kasabası yakınlarında Irak ordusuna saldırı gerçekleştirdi.

Silahlı saldırı: 11 asker hayatını kaybetti

1. bölük karargahına bağlı tugaya yapılan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 askerin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı

Olay yerine çok sayıda asker sevk edildiği, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

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