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Aktüel Irak'ta DEAŞ saldırısı : 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Irak'ta DEAŞ saldırısı : 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 00:18:34 -
Irak'ta DEAŞ saldırısı : 1 ölü, 2 yaralı

DİYALA (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Diyala kentinde düzenlediği bombalı saldırıda 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

Diyala Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Yüzbaşı Habib eş-Şammari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin, Diyala'ya bağlı Mansuriye kasabası yakınında bir tarlaya döşedikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdiklerini söyledi.

Bombalı saldırıda 1 sivilin öldüğünü, 2 sivilin yaralandığını aktaran Şammari, güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığına son verilmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal kesimlerinde saldırıları devam ediyor.



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