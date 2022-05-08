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Dünya Irak'ta DAEŞ'in döşediği mayın patladı! Bir çoban hayatını kaybetti
Dünya

Irak'ta DAEŞ'in döşediği mayın patladı! Bir çoban hayatını kaybetti

Irak'ın Salahaddin kentinin güneyindeki Makhul nahiyesi yakınlarında DAEŞ'li teröristler tarafından daha önce yola döşenen mayının patlaması sonucu bir çobanın öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 20:41:00 -
Irak'ta DAEŞ'in döşediği mayın patladı! Bir çoban hayatını kaybetti

Irak'ın Salahaddin kentinin güneyindeki Makhul nahiyesi yakınlarında DAEŞ'li teröristler tarafından daha önce yola döşenen mayının patlaması sonucu bir çobanın öldüğü açıklandı.

Salahaddin Polis Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, Ayin el- Dibis köyü yakınında, daha önce DAEŞ'li teröristlerce yol kenarına yerleştirilen bombanın buradan geçen çobanın üzerine basmasıyla patladığı ifade edildi.

Saldırıda çobanın öldüğü belirtilen açıklamada, olaydan sonra bölgede operasyon başlatıldığı aktarıldı.

DAEŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.​​​​​​​

Terör örgütü DAEŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor

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