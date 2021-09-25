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Dünya Irak'ta DAEŞ'e darbe! Etkisiz hale getirildiler
Dünya

Irak'ta DAEŞ'e darbe! Etkisiz hale getirildiler

Irak'ta Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı General Ali El-Ferici, son 2 haftada Kerkük kenti ve çevresinde düzenlenen operasyonlarda 17 DAEŞ'li teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Ayrıca örgüte ait 18 barınak yok edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 22:00:00 -
Irak'ta DAEŞ'e darbe! Etkisiz hale getirildiler

Irak'ta Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı General Ali El-Ferici, son 2 haftada Kerkük kenti ve çevresinde düzenlenen operasyonlarda 17 DAEŞ'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı. DAEŞ'e ait 18 barınak yok edildi.

El-Ferici, operasyonlar sonucu DAEŞ'e ait 18 barınağın yok edildiğini ve çok sayıda mühimmat ve patlayıcı maddenin de ele geçirildiğini de bildirdi.

El-Ferici, Irak savaş uçaklarının desteğiyle terörle mücadele timleri ile birlikte DAEŞ'e her gün pusu kurulduğunu ifade etti.

El-Ferici ayrıca, Kerkük'ün güvenliği ve istikrarının yanı sıra vatandaşlarına hizmet etmenin güvenlik güçleri için bir öncelik olduğunu söyledi.

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