0553 313 94 23

Irak'ta ceset sayısı bin 900'e ulaştı

Terör örgütü DAEŞ'ten kurtarılan Irak'ın Musul kentinde enkaz altından ceset çıkarma çalışmaları sürüyor. Irak Sivil Savunma ekipleri, şimdiye kadar bin 900 cesedin çıkarıldığını bildirdi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 22:15
Irak'ta ceset sayısı bin 900'e ulaştı

Irak Sivil Savunma ekipleri, terör örgütü DAEŞ’ten temizlenen Musul’da enkaz altından çıkarılan ceset sayısının bin 900’e yükseldiğini açıkladı.

Terör örgütü DAEŞ’in kontrolü altında 3 yıldan fazla kalan Irak’ın Musul kentinde hala enkaz alından ceset çıkarılıyor. Irak Sivil Savunma ekiplerin tarafından yapılan açıklamada, kentin terör örgütü DAEŞ’in kurtarılması ardından başlatılan arama çalışmalarında Eski Musul bölgesinde bugüne kadar yaklaşık bin 900 cesedin enkaz altından çıkarıldığını bildirdi. Cesetlerin kimliğinin tespit edilmediğini belirten Sivil Savunma ekipleri çoğunun terör örgütü üyelerine ait olabileceğini söyledi.

Binlerce sivil ölmüştü

Açıklamada enkaz altından çıkarılan cesetler arasında birçok sayıda kadın ve çocuğun olduğu ve bunların DAEŞ üyelerinin aileleri olduğunu ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Haziran 2014 tarihinde terör örgütü DAEŞ'in sözde ilan ettiği devlete kattığı Musul, geçen yılın Temmuz ayında yaklaşık 100 gün süren operasyonun ardından kurtarılmıştı. Söz konusu operasyonlarda binlerce sivil hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 22:15
  1. DAEŞ
  2. Irak
  3. Musul

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhtar fark etti! Binlerce bulundu
    1. Muhtar fark etti! Binlerce bulundu
    2. Büyük müjde! En düşük maaş 2 bin 461..
    3. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    4. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma..
    5. AB'den Prens Selman açıklaması: Hazırız
    6. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    7. Piyasa yapıcılığı yeterlilik..
    8. Avrupa ülkesinden flaş açıklama:..
    9. Aydın'da yayaya çarpıp kaçan sürücü..
    10. Irak'ta ceset sayısı bin 900'e ulaştı
    11. Tam 33 bin TL! Önce ceza yediler sonra..
    12. Türkiye'den "İstanbul Süreci Bakanlar..
    13. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    14. Sivas'ta korkutan yangın! Halk sokağa..
    15. "Arnavutluk Bayrak ve Bağımsızlık..
    16. Guterres'ten "Suudi Veliaht Prens ile..
    17. Rusya'dan YPG açıklaması: Bunu anlamış..
    18. Fed Başkanından "güvercin" açıklamalar
    19. Gençlerbirliği-Karabükspor maçının..
    20. Tahran'da Türk filmleri gösterimine..
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları