Irak'ta bombalı saldırı

Terör, can almaya devam ediyor. Sözde "İslam'ın" adını kullanarak kan kusan terör örgütü DAEŞ'ten bir skandal daha geldi.

Terör örgütü DAEŞ, Irak'ın Diyala kentinde bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 yaşamını yitirirken, 2 sivil ise yaralandı.

Yüzbaşı açıklama yaptı

Diyala Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Yüzbaşı Habib eş-Şammari, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Uzaktan kumanda ile infilak ettirdiler

Şammari, açıklamasında, DAEŞ'li teröristlerin, Diyala'ya bağlı Mansuriye kasabası yakınında bir tarlaya döşedikleri patlayıcıyı uzaktan kumanda ile patlattıklarını belirtti.

Güvenlik güçleri operasyon başlattı

Bombalı saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 sivilin ise yaralandığını ifade eden Şammari, güvenlik güçleri tarafından bölgede operasyon başlatıldığını bildirdi.

DAEŞ'ten geri alınmıştı

Terör örgütü DAEŞ, 2014 yılının Haziran ayında, Salahaddin, Musul ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler seneler içinde terör örgütünden geri alınmıştı.

Terör örgütü DAEŞ'in saldırıları devam ediyor

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017 tarihinde, DAEŞ'e karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı. Terör örgütü DAEŞ'in ülkedeki askeri varlığına son verilmesinin üzerinden yaklaşık 3 sene geçmesine rağmen örgütün özellikle Diyala, Musul, Kerkük, Salahaddin ve Enbar'ı n kırsal kesimlerinde saldırıları sürüyor.