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Irak'ta bir asker hayatını kaybetti!
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Dünya Irak'ta bir asker hayatını kaybetti!
Dünya

Irak'ta bir asker hayatını kaybetti!

Irak'ın doğusundaki bir güvenlik noktasına DEAŞ'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir Irak askerinin öldüğü ve bir askeri aracın kullanılamaz hale geldiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 07:06:00 -
Irak'ta bir asker hayatını kaybetti!

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, başkent Bağdat'ın kuzeydoğusundaki Diyala kentine bağlı Celevla beldesindeki askeri güvenlik noktasına DEAŞ'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda, Irak ordusundan bir askerin yaşamını yitirdiği ve bir askeri aracın zarar görerek kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal kesimlerinde saldırıları devam ediyor.

 

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