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Dünya Irak'ta bir Amerikan vatandaşı öldürüldü
Dünya

Irak'ta bir Amerikan vatandaşı öldürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta özel bir eğitim kurumunda İngilizce öğretmeni olarak çalışan bir Amerikan vatandaşının silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 23:36:00 -
Irak'ta bir Amerikan vatandaşı öldürüldü

Irak'ta yerel basının haberine göre, Bağdat'ın Karrada bölgesinde bir Amerikan vatandaşının kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

Olayın faillerinin İngilizce öğretmeni Amerikan vatandaşı Stephen Troel'i önce kaçırmak istedikleri ancak başaramayınca yanlarında taşıdıkları silahla söz konusu şahsı vurdukları kaydedildi.

Haberlerde, olayda ağır yaralanan ve Karrada Devlet Hastanesine kaldırılan Troel'in, burada hayatını kaybettiği ve olayla ilgili bölgede inceleme başlatıldığı ifade edildi.

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