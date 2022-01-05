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Dünya Irak'ta Ayn el-Esed Üssü, 5 füze ile hedef alındı
Dünya

Irak'ta Ayn el-Esed Üssü, 5 füze ile hedef alındı

Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nün 5 adet füzeyle hedef alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 21:09:00 -
Irak'ta Ayn el-Esed Üssü, 5 füze ile hedef alındı

Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Üssü'nün 5 adet füzeyle hedef alındığı bildirildi.

Iraklı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırıda kullanılan füzelerin Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'ne yaklaşık 2 kilometre yakın mesafeye düştüğü belirtildi.

Hedef alınan üste uluslararası koalisyon danışmanları da bulunuyor.

Terör örgütü DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin aralık ayında sona erdiği duyurulmuştu.

Koalisyon güçleri Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nü boşaltarak ellerindeki teçhizatı Irak ordusuna teslim etmişti.

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