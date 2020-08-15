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Dünya

Irak’ta ABD askerleri ve koalisyon güçlerine roketli saldırı düzenlendi

Terör örgütü DEAŞ’e karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerinin Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan askeri üsse roketli saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 22:44:00 -
Irak’ta ABD askerleri ve koalisyon güçlerine roketli saldırı düzenlendi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse roketlerle saldırıldı.

Koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan TIR’a yapılan saldırı sonrası koalisyon güçlerine bağlı askerlerin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi. Verilen bilgiye göre, Bağdat'ın kuzeyinde yer alan ve koalisyon güçlerine bağlı askerlerin kaldığı el-Taci Askeri Üssü'ne roketli saldırı yapıldı. Üssün içine 2 adet katyuşa roketinin düştüğü, roketlerin el-Raşidiye bölgesinden fırlatıldığı bildirildi. Saldırı sonrası can kaybı ya da yaralı sayısı hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Diğer taraftan Irak'ta Ocak ayında ABD'nin düzenlediği operasyon sonucu İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesi sonrası koalisyon güçlerini ve ABD askerlerini hedef alan saldırılar şiddetini artırarak devam ediyor.

 

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