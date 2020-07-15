Irak'ta 5 bin 700 Ezidi 6 yıl sonra Sincar'a döndü

BAĞDAT (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle 6 yıl önce yerlerinden edilen 5 bin 700 Ezidi, Musul'un Sincar ilçesindeki evlerine döndü.

Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Faik, yaptığı yazılı açıklamada, Duhok vilayetindeki çeşitli kamplarda bulunan iç göçmen durumundaki 5 bin 700 Ezidi'nin güvenlik güçlerinin koordinasyonuyla Sincar'daki evlerine yerleştirildiğini belirtti.

Sincar'a dönüşlerin 15 Nisan'dan itibaren başladığını aktaran Faik, iç göçmenlerin evlerine dönebilmeleri için en önemli şartın DEAŞ tarafından yıkılan köyler ile bölgelerin yeniden inşa edilmesi ve buralara temel hizmetlerin ulaştırılması olduğunu ifade etti.



3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldıran DEAŞ, binlerce Ezidi kadın ve çocuğu kaçırmış, erkekleri ise öldürmüştü.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini işgal etmesi ve sonrasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 5 milyonun üzerinde Iraklı evlerini terk ederek daha güvenli buldukları kuzey ve güneydeki kentlere sığınmak zorunda kalmıştı.



Irak'ın Aralık 2017'de DEAŞ'ten temizlendiği ve tüm kentlerin örgütten geri alındığının duyurulmasına rağmen, iç göçmen durumundaki yüz binlerce Iraklı çatışmalar sırasında yıkılan bölgelerin yeniden inşa edilmemesi nedeniyle hala evlerine dönemiyor.







