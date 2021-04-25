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Dünya Irak'ta 3 günlük yas
Dünya

Irak'ta 3 günlük yas

Bağdat'ta yeni tip koronavirüs hastalarına tahsis edilen hastanede 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından Irak'ta 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 21:53:00 -
Irak'ta 3 günlük yas

Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına tahsis edilen hastanede 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından Irak'ta 3 gün ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan, İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin gelişmeleri ele almak üzere bazı yetkililerle toplantı yaptı.

Yangının elim bir hadise olduğunu, Irak'ın ulusal güvenliğini etkilediğini ve kelimenin tam anlamıyla bir çöküş olduğunu kaydeden Kazımi, olayın örtbas edilmeyeceğini belirtti.

Kazımi, bu tür olaylardaki ihmalkarlığın hatadan ibaret görülemeyeceğini aynı zamanda ihmalkar tarafların tamamının sorumluluğunu üstlenmesi gereken bir suç olduğunu bildirdi.

Yangında hayatını kaybedenler için 3 gün ulusal yas ilan edildiğini belirten Kazımi, ülke genelindeki tüm hastaneler, oteller ve halka açık yerlerde güvenlik önlemlerinin bir hafta içinde denetlenmesi için ilgili bakanlık yetkililerinin katılımıyla bir teknik ekip oluşturulması yönünde talimat verdiğini aktardı.

Acil soruşturma talimatı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de yangının nedenlerine dair acil bir soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi.

Salih, yetkili makamlardan olaya ilişkin gerekli önlemlerin alınmasını, olaydaki ihmalkarların soruşturulmasını ve yaralıların tedavisi için tüm olanakların seferber edilmesini istedi.

4 yetkili görevden alındı

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili 4 yetkilinin görevden alındığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Bağdat Rusafa Sağlık Departmanı Genel Müdürü, İbn el-Hatib Hastanesi Müdürünün yanı sıra hastanenin teknik ve idari işler asistanı ile mühendislik ve bakım bölümü müdürünün görevden alındığı belirtildi.

Olağanüstü toplantı yapılacak

Irak Meclisi ise yayımladığı açıklamada, pandemi hastanesindeki yangına ilişkin yansımaları ve gelişmeleri tartışmak üzere yarın olağanüstü bir oturum düzenleneceğini duyurdu.

Bağdat'taki sağlık makamları, yangında hayatını kaybedenlerin naaşlarını sabah saatlerinden itibaren yakınlarına teslim etmeye başladı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken İçişleri Bakanlığı, hastanede çıkan yangın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye, yaralı sayısının 110'a yükseldiğini açıklamıştı.

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