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Dünya Irak'ta 2 petrol kuyusuna DAEŞ saldırısı
Dünya

Irak'ta 2 petrol kuyusuna DAEŞ saldırısı

Irak-Kerkük'te 2 petrol kuyusuna DAEŞ'li teröristlerce düzenlenen saldırıda bir polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin ise yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 18:13:00 -
Irak'ta 2 petrol kuyusuna DAEŞ saldırısı

Irak'ın Kerkük kentinin kuzeybatısındaki Bay Hasan bölgesinde petrol kuyularından ikisine DAEŞ'li teröristlerce düzenlenen saldırıda bir polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin ise yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, onlarca petrol kuyusunun bulunduğu kentin kuzeybatısındaki Bay Hasan bölgesinde 177 ve 183 numaralı kuyularını hedef alındığını söyledi.

Nuri, DAEŞ'li teröristlerin kullandıkları hafif silahlarla düzenledikleri saldırıda 1 polisin öldüğünü ve 2 polisin yaralandığını ifade etti.

Saldırının ardından her iki kuyuda yangın meydana geldiği bilgisini veren Nuri, olayın hemen ardından müdahale edilerek yangının söndürüldüğünü kaydetti.

Nuri, yangın kısa sürede söndürüldüğü için petrol kuyusunun etkilenmediğini belirterek, bölgede operasyon başlatıldığını bildirdi.

Terör örgütü DAEŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DAEŞ'e karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Irak'ın DAEŞ'ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgüt söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

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Yorumlar

Dermani

Amerikaya para lazim köpeklerini gene cikardi piyasaya bir yanda deas irak eskiyasi öteki yanda pkk ypg suriye eskiyasi amerikanin mütefikleri bunlar.
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