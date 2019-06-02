Irak'ta 2 Fransız hakkında idam kararı! Irak'ta 2 Fransa vatandaşı, DAEŞ'e bağlı teröristler oldukları gerekçesiyle idama mahkum edildi.

Irak'ta mahkeme, iki Fransa vatandaşını DAEŞ'e bağlı teröristler oldukları gerekçesiyle idama mahkum etti.

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