Irak'ta 2 Fransız hakkında idam kararı!

Irak'ta 2 Fransa vatandaşı, DAEŞ'e bağlı teröristler oldukları gerekçesiyle idama mahkum edildi.
02 Haziran 2019 Pazar 12:03
Irak'ta mahkeme, iki Fransa vatandaşını DAEŞ'e bağlı teröristler oldukları gerekçesiyle idama mahkum etti.
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