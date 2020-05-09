Irak'ta 2 DEAŞ teröristi öldürüldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde DEAŞ'a bağlı 2 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Kerkük operasyonları sorumluluğundaki Himrin Dağları yakınında Tarfavi köyünde kurduğu pusuda 2 DEAŞ teröristinin öldürüldüğünü belirtti.

Haşdi Şabi tarafından yapılan bir başka açıklamada, Salahaddin kentine bağlı el-Humeyda, el-Avaşira ve Ebu Rukbe bölgelerindeki DEAŞ topluluklarının bulunduğu noktalara topçu atışları yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, topçu atışlarının terör örgütü unsurlarında kayıplara neden olduğu kaydedildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanlığı dün yaptığı açıklamada, Havice ilçesi ile Reşad, Riyad, Abbasi ve Zab kasabaları kırsalında gizlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığını duyurmuştu.



- DEAŞ'ın Irak'taki varlığı



Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.



Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.