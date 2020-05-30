  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Irak'ta 1 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-30 16:42:03 -
Irak'ta 1 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle 1 haftalığına sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Irak hükümetine bağlı kurulan kriz masası üyesi Ömer Vaili, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan ilgili komitenin, ülke genelinde yarından itibaren 7 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kararı aldığını belirtti.

Vaili, yurt dışından ülkeye Irak vatandaşlarının getirilmesi için planlanan uçuşların da 1 haftalığına durdurulduğunu aktardı.

Irak'ta bayram öncesi 17.00-05.00 saatlerinde, bayram haftası boyunca ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Irak'ta son günlerde özellikle başkent Bağdat'ta Kovid-19 vaka sayısında artış yaşanıyor. Ülkede şu ana kadar 5 bin 873 kişi hastalığa yakalandı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı