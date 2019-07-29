Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak

Iraklı Şii lider Hadi El Amiri, Bahreyn Krallığını, gerçekleştirdiği son infazlar nedeniyle tehdit etti. Hadi El Amiri, Bahreyn Krallığının sonunun da Saddam Hüseyin gibi olacağını iddia etti. Bahreyn, ülkede İran adına faaliyet gösteren üç teröristi suçlu bularak cumartesi günü idam etmişti.

Hadi El Amiri, Eylül 1980 ile Ağustos 1988 yılları arasında devam eden İran-Irak savaşı süresince İran saflarında yer alarak kendi ülkesine karşı savaşta yer almıştı.

El Amiri'nin de aralarında bulunduğu Iraklı Şii unsurlar, ABD'nin 2003 işgalinde yabancı askerlere karşı direniş göstermemiş, savaş sonrasında yıkılan Saddam Rejiminin yerini almıştı.

Ali El Arab ve Ahmed El Mullali de dahil üç kişi, Bahreynli yetkililer tarafından “İran'dan emir alarak” 2017 yılında Emniyet müdürüne suikast düzenlediği gerekçesiyle suçlu bulundu.

Bahreyn, uzun süredir, İran'ın kendi sınırları içinde terör faaliyetleri yürüttüğünü belirttiği açıklamalarda bulunuyor. Iraklı Şii liderler ise Manama Yönetimini Şiilere yönelik soykırım uygulamakla suçluyor.

Bahreyn'i tehdit etti

Hadi El Amiri, “Bugün, bu mübarek iki gencin ebedi hayatlarının başlangıcı ve aynı zamanda Bahreyn'in de mukadder sonunun başladığı gündür” şeklinde konuştu.

El Amiri, “Onların sonu da Saddam, Kaddafi ve kendi ülkelerine ihanet eden yabancıların ajanları gibi olacak” diyerek Bahreyn'i tehdit etti.

Irak, Suriye, Türkiye, Bahreyn ve Şii nüfus barındıran diğer ülkelerin İran kontrolündeki milis unsurlara karşı milli güvenlik önlemleri aldığı biliniyor.