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Iraklı genç kızı bıçakladılar!

Irak uyruklu kız, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:00
Iraklı genç kızı bıçakladılar!

Yeniyol Mahallesi'ndeki Gazi 4. Sokak'ta ablasıyla yürüyen Irak uyruklu Neyda B'nin (17) yanına gelen Barış İ, genç kızla bir süre tartıştı. Tartışma sırasında Neyda B'yi göğüs bölgesinden bıçaklayan Barış İ. daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 09:00
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