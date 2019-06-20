0553 313 94 23

Irak’ın yumurta almayı durdurması sektörü vurdu

Irak’ın yumurta alımını durdurması ile sektörde kriz başladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:51
Irak’ın yumurta almayı durdurması sektörü vurdu

Irak’ın yumurta alımını durdurması ile sektörde kriz başladı. Tüketiciler yumurtayı ucuza alırken, üreticiler ise zarar etmeye başladı.


Türkiye’de yılda 24 milyar yumurta üretilirken, üretilen yumurtanın yüzde 25’i ihracata gidiyor. Beyaz et ve yumurta üretiminden elde edilen ihracat geliri 2 milyar dolar. İhracata giden günlük 15 milyon yumurtanın yüzde 80’i Irak pazarına gidiyor. Irak’ın Türkiye’den yumurta alımını durdurması ile başlayan krizde tüketicinin bir süre daha gün daha ucuz yumurta yemesi gündemde.


Bursa’nın Yenişehir ilçesinde veterinerlik yapan Ethem Kuruçay, “Türkiye yumurta sektöründe dünyada 8. sırada. İhracat anlamında da dünyada 3. sıradayız. Buna rağmen dezavantajımız, ihracatımızı sınırlı ülkelerle yapıyor olmamız. Yılda yaklaşık 24 milyar yumurta üretiyoruz Türkiye olarak, bunun yaklaşık 6 milyarını ihracata veriyoruz. Bu günde yaklaşık 15 milyon yumurtayı sınırlarımızın dışına çıkartıyoruz demektir. Irak’ın yumurta alımını durdurması sektörü krize soktu. Bu da Türkiye’de vatandaşların yumurtayı 1,5 ay daha ucuza yiyeceğini gösteriyor” diye konuştu.


Kuruçay, “Burada eksikliğimiz, ihracata verdiğimiz yumurtanın yüzde 80’inin tek bir ülkeye bağımlı olması.“Bu ülke Irak, yıllarca bu anlamda bir ticaretimiz oldu. Türk tavukçuluğu da Irak’ı bu anlamda besleyecek şekilde büyüdü. Kendi iç tüketimimizden ziyade ihracata dayalı olarak büyüdük. Irak artık bizden yumurta almıyor, kendi sektörünü koruyor. Irak’ın haricinde Azerbaycan, Katar, Libya gibi halen yumurta ihraç ettiğimiz yerler var, fakat bunlar bütün içerisinde çok az bir yer teşkil ediyor. Irak’ı tekrar kazanmak için teşebbüsler sürüyor. Bu yüzden şu an tüketici rahat, çünkü ucuz yumurta yiyorlar. Yumurta maliyetinin çok altında satılıyor. 34 kuruşa üretilen yumurta şu an 13 kuruşa satılıyor. Günde üç yüz bin yumurta üreten bir üretici, her gün üzerine elli bin lira koyarak bunları zararına satıyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz mahkemesinin Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak kararı
    1. İngiliz mahkemesinin Suudi Arabistan'a..
    2. Yol inşaatının tozu zeytinlikleri..
    3. Serdivan’da afetin izleri siliniyor
    4. Büyükşehir’in yönetim yapısı yeniden..
    5. Yıldırım: “Türkiye Yavuz’la bölgedeki..
    6. Yemenli askerler, BAE destekli..
    7. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    8. Marmaris yangını 3 hektarda kontrol..
    9. Trabzon’un Yomra-Özdil karayolu..
    10. GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre..
    11. Eniştesini öldüren kadına 12 yıl 6 ay..
    12. Alaplı’da Pat pat kazası: 1 yaralı
    13. Biga Kent Konseyinin yeni başkanı Tatlı
    14. Irak’ın yumurta almayı durdurması..
    15. Çekmeköy’de felçli vatandaşın orman..
    16. Isparta'da "Viking Savaşçısı" figürlü..
    17. "Yüzde 5,4 performansa İstanbul teslim..
    18. 2019 üniversite kontenjanları devlet..
    19. Özel öğrenciler aileleri ile doyasıya..
    20. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    21. Kilosu 150 dolara varan deniz..
    22. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    23. Mobese makas atan aracı tespit etti,..
    24. Tefeciye olan borcunu ödemek için..
    25. Nallıhan’da selden hayvanlarını son..
    26. Tunceli’de kayıp genç adamı arama..
    27. Sakarya’da önü kesilen araç kurşunladı
    28. Sağanak yağış, Çaltı Mahallesi’ni vurdu
    29. Medipol Başakşehir, Togolu forveti..
    30. Putin'den "ABD-İran çatışması felaket..
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"