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Aktüel Irak'ın Süleymaniye kentinde silah deposunda patlama
Aktüel

Irak'ın Süleymaniye kentinde silah deposunda patlama

Yeniakit Publisher
2020-10-04 14:44:18 -
Irak'ın Süleymaniye kentinde silah deposunda patlama

ERBİL (AA) - Irak'ın Süleymaniye kentinde Peşmerge Bakanlığına bağlı bir silah deposunda patlama meydana geldiği bildirildi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi internet sitesi Pukmedia'da yayınlanan habere göre, Süleymaniye'nin Tasluca bölgesinde 70'inci Peşmerge Tugayı'na ait bir silah deposunda patlama gerçekleşti.

70'inci Peşmerge Tugayı Sözcüsü Ahmed Latif, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yaşanan patlama nedeniyle silah deposunda büyük hasar oluştuğunu ve devam eden yangın nedeniyle patlamanın sebebinin henüz bilinmediğini söyledi.

Yangın söndürme faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Latif, olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydetti.

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