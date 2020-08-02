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Aktüel

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 15:01:35 -
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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