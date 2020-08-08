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Aktüel

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: - "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 22:58:25 -
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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