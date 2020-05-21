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Yerel

Irak'ın kuzeyinde 30 kilogramlık EYP yok edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 30 kilogramlık el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:03:00 -
Irak'ın kuzeyinde 30 kilogramlık EYP yok edildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi'nin (METİ) Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü açıklandı.

METİ timlerinin Hakurk'ta kaba yerleştirilmiş 30 kilogramlık EYP'yi tespit ettiği bildirilen paylaşımda, amonyum nitratla güçlendirilmiş patlayıcının imha edildiği kaydedildi.

 

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