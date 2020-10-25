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Aktüel Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 10:56:28 -
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesine yer verildi.

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